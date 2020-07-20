2020-07-20T09:28:49+03:00
Происшествия

В Югре пылает более 13 тысяч гектаров леса

Информация по состоянию на 09.00 утра 20 июля
Вера Зенина
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Фото: МЧС России по Хмао-ЮграФото: МЧС России по Хмао-Югра
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В Югре действует девятнадцать лесных пожаров общей площадью 13 375 гектаров, из них семь крупных на территории Березовского, Кондинского, Октябрьского, Советского и Ханты-Мансийского районов, площадь возгорания земель - 13 056 гектаров.

За прошедшие сутки сотрудники МЧС справились с семью лесными пожарами на площади 7 699 гектаров, в том числе три крупных - 7 736 гектаров в Березовском, Октябрьском и Советском районах.

В тушении было задействовано 643 сотрудника Авиалесоохраны Югры, 15 единиц техники, авиатехника, в том числе с водосливным устройством.

С начала пожароопасного периода в Югре зарегистрировано 248 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнём, составила 29 878 гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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