2020-07-20T09:09:04+03:00
Происшествия

Предприниматель из Югры задолжал налоговой более 2,8 миллионов рублей

За это мужчину ждёт уголовная ответственность
Вера Зенина
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Фото: www.hmao.sledcom.ruФото: www.hmao.sledcom.ru
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Следственный комитет Урая возбудил уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов).

Было установлено, что подсудимый, являясь индивидуальным предпринимателем, занимался строительсьвом жилых домов на территории Кондинского района.

С января 2017 года по декабрь 2018-ого, мужчина скрыл от налоговой более 2,8 миллионов рублей, указав недостоверные сведения в налоговой декларации.

После выяснения этих обстоятельств, подсудимый выплатил всю сумму, но это не освободило его от уголовной ответственности.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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