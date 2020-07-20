В Югре сотрудники МЧС устроили малышам «пожарную неделю»

20 Июль 2020 2020-07-20T09:01:43+03:00

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В Лангепасе отрудники МЧС провели тематическую пожарную неделю у воспитанников детского сада «Звёздочка».

За это время спасатели познакомили ребят с правилами пожарной безопасности, устраивали викторины и показывали видеоролики на пожарную тематику. Также девчонкам и мальчишкам рассказали о профессиях МЧС.

После теоретических занятий малыши приняли участие в увлекательных играх: «Мы - маленькие пожарные», «Ловкие пожарные», прошли лабиринт «Потуши огонь», а ещё построили гараж для пожарной машины и на практике закрепили полученные знания.

ИСТОЧНИК KP.RU