В Югре представителям коренных народов Севера рассказали о пожарной безопасности
Представители Комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов совершили очередной облёт юрт района. Такое поручение сотрудникам дала глава Нефтеюганского района Галина Лапковская.
В связи с чередой пожаров, бушующих в регионе, специалисты комитета провели беседу с населением о необходимости соблюдения норм пожарной безопасности, а также правил нахождения на воде. Чтобы закрепить полученные знания, Ханты получили буклеты, содержащие необходимую профилактическую информацию.
Помимо этого жителям юрт необходимо проводить регулярную очистку угодий от захламления и мусора, чтобы не привлекать к жилищу медведей и других хищников.
ИСТОЧНИК KP.RU