В Югре представителям коренных народов Севера рассказали о пожарной безопасности

20 Июль 2020 2020-07-20T05:45:35+03:00

Также Ханты узнали о правилах поведения на воде

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Представители Комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов совершили очередной облёт юрт района. Такое поручение сотрудникам дала глава Нефтеюганского района Галина Лапковская.

В связи с чередой пожаров, бушующих в регионе, специалисты комитета провели беседу с населением о необходимости соблюдения норм пожарной безопасности, а также правил нахождения на воде. Чтобы закрепить полученные знания, Ханты получили буклеты, содержащие необходимую профилактическую информацию.

Помимо этого жителям юрт необходимо проводить регулярную очистку угодий от захламления и мусора, чтобы не привлекать к жилищу медведей и других хищников.

ИСТОЧНИК KP.RU