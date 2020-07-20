2020-07-20T05:14:34+03:00
Общество

Погода в Югре на 20 июля: похолодание и сильный ветер

Местами порывы будут достигать 17 м/с
Вера Зенина
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Погода в Югре на 20 июляПогода в Югре на 20 июляФото: pixabay.com
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Жара идёт на спад. Днём в региоге ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ночью - гроза, слабый туман. Ветер северный 7 - 12 м/с, днём порывы могут достигать 15 - 17 м/с. Температура воздуха ночью: +10...+15 градусов, днём: +18...23 градуса.

Ханты-Мансийск: в административнм центре ожидается переменная облачность. В дневное время температура поднимется до +20 градусов, а ночью опустится до +16. Ветер 5-10 м/с.

Сургут: сегодня в городе ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Днём столбики термометров покажут +19 градусов, а ночью +14. Ветер 7-15 м/с.

Нижневартовск: переменная облачность, небольшой дождь. Днём воздух прогреется до +19 градусов, ночью +14. Ветер 9-16 м/с.

Нефтеюганск: переменная облачность, небольшой дождь. Днём на термометрах будет +19 градусов, а ночью +15. Ветер 7-14 м/с.

Когалым: переменная облачность, небольшой дождь. Днём температура поднимется до +17 градусов, а ночью похолодает до +14. Ветер: 8-15 м/с.

По народным приметам, 20 июля наши предки отмечали Авдотьев день и старались завершить сенокос, поскольку впереди ожидали непогоду. Если 20 июля идёт дождь, то он может продлиться ещё семь недель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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