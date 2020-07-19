В Югре из-за пандемии стало больше домашних скандалов и драк

19 Июль 2020 2020-07-19T16:03:10+03:00

Полиция Югры сообщила о росте преступлений на семейно-бытовой почве и преступлений, а также в нетрезвом состоянии. Фото: pixabay.com

Югорские семьи в самоизоляции часто увлекаются спиртным и дерутся

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Полиция Югры сообщила о росте преступлений на семейно-бытовой почве и преступлений, а также в нетрезвом состоянии. Причиной этому является вынужденная самоизоляция из-за пандемии коронавируса.

– В первом полугодии 2020 года в Югре зарегистрировано более 10 000 преступлений. При этом показатель преступности самый низкий среди регионов УРФО. Сократилось число погибших и потерпевших с тяжким вредом здоровью, – сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

Так же возросло число киберпреступлений, сообщает ведомство.

– В период пандемии в автономном округе выросло число киберпреступлений. Ежедневно сотрудники полиции регистрируют около 20 случаев мошенничества и краж через интернет, – сообщили правоохранительные органы.

Югорчан просят внимательнее проверять интернет-предложения. Перед тем, как оплатить товар, проверьте надежность сайта и платежной системы.

Кроме того, за время пандемии в ХМАО на 10% сократилось количество автомобильных аварий. В ведомстве отмечают снижение числа убийств, разбойных нападений, грабежей, поджогов и порчи чужого имущества, квартирных краж и угонов автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU