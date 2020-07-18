Следователи Югры займутся лесными пожарами

18 Июль 2020 2020-07-18T11:54:14+03:00

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В Югре организованы процессуальные проверки по фактам распространения лесных пожаров на территориях Советского и Кондинского районов округа.

По сведениям Единой дежурной диспетчерской службы, наблюдалось горение на площади около 60 гектаров в Советском районе, на территориях, прилегающих к городским округам Советский и Югорск, а также на площади около 1380 гектаров в Кондинском районе.

Пожар повредил более 1400 гектаров растительности. Лесному фонду причинен особо крупный ущерб, его размер установят после того, как все пожары ликвидируют.

– Наиболее вероятными причинами распространения горения на большие территории является повторное возгорание из скрытых тлеющих очагов после ликвидации пожаров, которые случились двумя днями ранее после грозы. К тому же, сейчас стоит сухая и жаркая погода, – отметили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В настоящее время следователи проверяют правильность, полноту и своевременность действий должностных лиц, в обязанности которых входит принятие мер по недопущению возгорания и распространения огня. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU