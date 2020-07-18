Погода в Югре на 18 июля: до плюс 33
Однако без зонтиков не обойтись
Температура воздуха в Югре составит 33 градуса выше нуля. Фото - pixabay.com.
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Ханты-Мансийск: ясно, дождь, гроза в вечерние часы. Днём воздух прогреется до +33 градусов, ночью опустится до +22.
Сургут: ясно, гроза в обед. Днём столбики термометров покажут +30 градусов. В ночные часы +18.
Нижневартовск: ясно, гроза. Днём температура поднимется до +27 градусов, ночью +16.
Нефтеюганск: ясно в течение всего дня. Днём +27, ночью +21.
Когалым: ясно, дождь, гроза. Днём столбики термометров покажут +31 градусов, а ночью +19.
ИСТОЧНИК KP.RU