Семьи коренных малочисленных народов севера получат "коробки добра"

17 Июль 2020 2020-07-17T15:03:25+03:00

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В Югре продолжается благотворительная акция по передаче «коробок добра» – наборов с продуктами питания и товарами первой необходимости для нуждающихся. Семьи коренных малочисленных народов Севера - одни из тех, кому необходима помощь во время пандемии. С начала действия акции от них было получено 57 заявок.

Добровольцы Гуманитарного добровольческого корпуса уже вручили наборы трём семьям. На следующей неделе они планируют доставить «коробок добра» на стойбища Сургутского района.

-Многие из семей оказались в сложном положении. Для большинства средством заработка являлась продажа дикоросов, рыбы. А сейчас люди на самоизоляции, спрос упал. Среди них есть многодетные семьи. Им нужно помочь в первую очередь, - сказал руководитель Гуманитарного добровольческого корпуса Эдуард Логинов.

ИСТОЧНИК KP.RU