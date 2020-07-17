2020-07-17T13:56:19+03:00
Недвижимость

В Сургуте продолжают ремонтировать улицу Семёна Билецкого

Выполнено более половины запланированных работ
Вера Зенина
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На ремонт потрачено более 116 миллионов рублейНа ремонт потрачено более 116 миллионов рублейФото: pixabay.com
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В Сургуте продолжается масштабный ремонт дороги на улице Билецкого. Заместитель главы города Сургута Алексей Жердев решил лично проверить ход строительства.

-Работы на данном участке производятся с использованием самых современных технологий. От установки светодиодного освещения до пластиковой разметки. Мы учли пожелания жителей Сургута и решили не асфальтировать разделительную полосу между двумя проездами, а создать газон. Объект масштабный, протяженность участка более 850 метров, - рассказал Алексей Александрович.

Все работы будут завершены к 1 августа. В частности, установка современных светодиодных светильников и укладка асфальта. Далее будет восстановлена зеленая зона и обустроены тротуары.

Напоминаем, что ремонт проходит в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а сумма вложений превышает 116 миллионов рублей.

-Серьезных замечаний к качеству работ у меня нет. Жители Сургута в основном просят настроить работу светофора, установить обходные пешеходные переходы, там, где их нет. Мне пообещали отреагировать на эти просьбы. Я хочу отметить, что случаются мелкие шероховатости, на которые власти Сургута, подрядные организации оперативно реагируют, учитывают в работе, – отметил член регионального штаба Общественного народного фронта Рустем Юсупов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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