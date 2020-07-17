"Уголовная ответственность за поджог в лесах Югры": Евгении Зиничев призвал быть жёстче с нарушителями пожарной безопасности

17 Июль 2020 2020-07-17T09:36:11+03:00

Предложение было высказано на координационном совещании по вопросам лесных пожаров

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Из-за сложившейся ситуации с лесными пожарами, Министр МЧС России Евгений Зиничев провёл выездное координационное совещание. В первую очередь были подняты вопросы об обеспечение безопасности населённых пунктов и готовности органов управления и сил РСЧС к быстрому реагированию.

В мероприятии приняли участие руководитель Минприроды России Дмитрий Кобылкин и губернатор Югры Наталья Комарова.

Напоминаем, что с 14 июля в лесах региона действует режим ЧС . Всего с начала года зарегистрировано 205 пожаров, а площадь, пройденная огнем, уже составила около 17,4 тысячи гектаров.

-Причинами природных пожаров в ХМАО является как природный, так и человеческий фактор: неосторожное обращение с огнем, халатность, умышленные поджоги. Сегодняшний облет территорий, данные космического мониторинга показали, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров в 2,5 раза выше, а площадь - в 9,5 раз, - сообщил Евгений Зиничев.

В настоящее время ситуация около населённые пунктов контролируется подразделениями пожарной охраны. Для борьбы с огнём задествована группировка РСЧС более 14 тысяч человек и 3,5 тысяч единиц техники. Организованы временные противопожарные посты, расположенные в зонах возможной опасности, а также круглосуточное дежурство добровольных пожарных команд в 11 отдаленных пунктах. В местных пожарно-спасательных гарнизонах создано 12 опорных пунктов тушения крупных пожаров.

Помимо этого, созданы патрульно-контрольные группы. Ребята уже смогли ликвидировано почти 100 возгораний сухой растительности, составили 76 административных протоколов и провели 42 административных расследования.

Глава МЧС России отметил, что необходимо оперативно выявлять очаги пожаров, используя все доступные средства, а также усилить разъяснительную работу с населением.

-До граждан и юридических лиц необходимо доводить установленные запреты и ограничения, а также степень ответственности за допущенные нарушения правил пожарной безопасности. А к тем, кто сознательно, умышленно нарушает данные требования, применять меры уголовной ответственности. Надо быть жестче с нарушителями, - подчеркнул Евгений Зиничев.

ИСТОЧНИК KP.RU