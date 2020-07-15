2020-07-15T05:01:01+03:00
Общество

Погода в Югре 15 июля: местами кратковременный дождь

Температура днем поднимется до +35 градусов
Руслан Савинов
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Погода в Югре 15 июля: местами кратковременный дождьПогода в Югре 15 июля: местами кратковременный дождьФото: pixabay.com
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В Ханты-Мансийском автономном округе в среду, 15 июля, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений 5-10 м/с, днем в отдельных районах порывы до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +16,+21 С º, по северу и востоку +7,+12 ºС, днем +30,+35 ºС, по северу и востоку +23,+28 ºС.

В Ханты-Мансийске будет переменная облачность с прояснениями. Синоптики обещают днем кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 5-10 м/с. Температура воздуха днем составит +32, +34 градуса.

В Сургуте наступит солнечный день, однако в первой половине дня будет дождь. Ветер западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +29 +30 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется облачный день и небольшой дождь. Ветер южный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +19, +26 градусов.

На Руси этот день называли «Берегиня». По погоде отмечали: если на деревьях появилось много желтых листьев — осень и зима будут ранними.

ИСТОЧНИК KP.RU

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