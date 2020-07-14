2020-07-14T15:33:19+03:00
Общество

Абоненты МегаФона в ХМАО могут звонить по WiFi не только в мессенджерах

МегаФон запустил в ХМАО сервис Voice over WiFi – теперь абоненты оператора смогут говорить по телефону даже в помещениях, где затруднено проникновение сотовой связи
Руслан Савинов
Поделиться:
Абоненты МегаФона в ХМАО могут звонить по WiFi не только в мессенджерахАбоненты МегаФона в ХМАО могут звонить по WiFi не только в мессенджерах
Изменить размер текста:

МегаФон, всероссийский оператор цифровых возможностей, запустил новую технологию передачи голосового трафика в ХМАО, благодаря которой абоненты могут звонить через Wi-Fi интернет. Технология VoWiFi позволят совершать и принимать обычные голосовые вызовы в отдаленных помещениях со слабым сигналом сотовой сети, но устойчивым Wi-Fi подключением. Таким образом абонент будет оставаться на связи даже в подвальных и цокольных этажах, «глухих» комнатах квартиры или офиса.

«МегаФон запускает новую технологию голосовых звонков через сети WiFi в период, когда такие сервисы наиболее вотребованы. Новая технология дает возможность принимать вызовы в любом месте, где есть Wi-Fi – неважно, домашняя это сеть или публичный Wi-Fi в кафе, бульваре, общественном транспорте. Безусловно, в местах со слабым сигналом позволительно общаться и в мессенджерах, но в любой момент можно пропустить важный звонок. Теперь эта проблема решена», — комментирует директор по сетевой инфраструктуре МегаФона Валентин Полозенко.

Звонки через WiFi тарифицируются как обычные голосовые звонки и входят в пакет минут, разговор возможен с абонентами любых операторов, для вызовов на городские телефоны нужно набирать номер в полном формате с кодом города. Услуга поддерживается большинством современных смартфонов и включается автоматически либо в каналах обслуживания абонентов. Также нужно, чтобы сервис был включен в настройках сотовой связи гаджета – при его активации на дисплее высвечивается оператор MegaFon Wi-Fi.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей и трехкратный обладатель награды за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. Мы построили самую большую сеть LTE/4G из более чем 100 тысяч станций в 83 регионах страны. Услугами компании пользуются 77,6 млн клиентов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сургуте обновят 17 дворов
Систему «Безопасный город» усовершенствовали в Сургуте
Летний кинозал Ханты-Мансийска модернизировали
Абоненты МегаФона в ХМАО могут звонить по WiFi не только в мессенджерах
Югорчанин ударил кулаком по лицу полицейского
Улицу, названную в честь первого строителя Нижневартовска, закончат ремонтировать в октябре
Мобильный технопарк для пожилых людей появится в июле в Сургутском районе
Школьников Югры зовут заняться добрыми делами летом
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 14 июля 2020 года составило 12742 человек
Аэропорт Сургута за первую половину 2020 года обслужил более полумиллиона пассажиров
Партию контрафактного алкоголя изъяли в Сургуте
Ханты-Мансийск оказался в антилидерах по приросту заболевших коронавирусом за сутки
Югорчане докажут, что «Югра делами великая»
Руководитель муниципального учреждения в Югре превысил полномочия
«Шевроле» и «Киа» столкнулись в Кондинском районе
Сайму в Сургуте почти очистили от загрязнения нефтепродуктами
Гендиректор компании в Нижневартовске скрыл от налоговой более 79 миллионов рублей