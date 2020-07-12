2020-07-12T16:16:20+03:00
Общество

Югорчанам напомнили, какой микроклимат необходим на рабочем месте летом

Температура воздуха в офисе должна быть 23—25 градусов
Руслан Савинов
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Югорчанам напомнили, какой микроклимат необходим на рабочем месте летомЮгорчанам напомнили, какой микроклимат необходим на рабочем месте летомФото: pixabay.com
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Эксперты напоминают югорчанам, что длительное воздействие на человека неблагоприятных метеорологических условий ухудшает самочувствие, снижает производительность труда и приводит к заболеваниям.

- Гигиеническими требованиями устанавливается ограничение времени нахождения работников на рабочих местах в случае отклонения температуры воздуха от допустимых нормативных показателей в зависимости от категории работ, - сообщает пресс-служба регионального Рсоптребнадзора.

Так, в кабинах, на пультах и постах управления технологическими процессами, в залах вычислительной техники, в которых выполняется работа операторского типа, в офисных помещениях — должны обеспечиваться оптимальные стандарты микроклимата: температура воздуха 23—25°, влажность — 40—60%, скорость движения воздуха не более 0,1 м/с.

- При температуре воздуха в рабочих помещениях от 30,5 градусов до 32,5 градусов в зависимости от общих энерготрат организма при определённых категориях работ, работники могут пребывать на рабочем месте не более часа, - предостерегают специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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