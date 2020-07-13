13 Июль 2020 2020-07-13T05:02:00+03:00

Погода в Югре 13 июля: облака спасут от жары. Фото: Савинов Руслан.

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В Ханты-Мансийском автономном округе в понедельник, 13 июля, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, в отдельных районах порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +15,+20 ºС, местами до +10 ºС, днем +25,+30 ºС, местами +17,+22 ºС.

В Ханты-Мансийске будет переменная облачность с прояснениями. Синоптики обещают отсутствие осадков. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем составит +25, +27 градусов.

В Сургуте наступит облачный день, в середине дня небольшой дождь. Ветер северо-западный 5-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +24 +25 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется облачный день. Ветер переменный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +23, +24 градуса.

На Руси этот день называли «Двенадцать апостолов». По погоде отмечали: если кукушка продолжала куковать после Петрова дня, то это означало, что лето будет хорошим и долгим, а снег выпадет поздно. Начинали готовиться к жатве, замечали: «На Петра овес до половины дорос».

ИСТОЧНИК KP.RU