12 Июль 2020 2020-07-12T14:13:30+03:00

Когалым оказался в антилидерах по приросту заболевших коронавирусом за сутки Фото: pixabay.com

Врачи делают все необходимое для локализации инфекции

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В Югре лабораторно подтверждены 267 новых случаев заболевания коронавирусом в 19 муниципалитетах. География распространения инфекции такова:

- Когалым – 39, Сургут – 36, Нижневартовск – 33, Нягань – 27, Сургутский район – 27, Ханты-Мансийск – 25, Лангепас – 13, Югорск – 12, Нефтеюганский район – 12, Урай – 10, Советский район – 9, Пыть-Ях – 6, Нефтеюганск – 5, Нижневартовский район – 4, Радужный – 3, Октябрьский район – 2, Мегион – 2, Покачи – 1, Ханты-Мансийский район – 1, - пояснила замруководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева. Напомним, что всего в регионе лабораторно подтвержденных случаев инфекции - 12204.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 49, с симптомами ОРВИ - 186, в бессимптомной форме заболевания – 32. По месту инфицирования: контактные установлены – 225, в 42 случаях контакт уточняется.

Добавим, что из всех лабораторно подтверждённых случаев коронавируса в регионе состояние 52 пациентов тяжелое – они в реанимации, 39 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

ИСТОЧНИК KP.RU