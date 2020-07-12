2020-07-12T06:36:57+03:00
Общество

Погода в Югре 12 июля: кратковременный дождь, гроза

Температура днем поднимется до +28 градусов
Руслан Савинов
Поделиться:
Погода в Югре 12 июля: кратковременный дождь, грозаПогода в Югре 12 июля: кратковременный дождь, грозаФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Ханты-Мансийском автономном округе в воскресенье, 12 июля, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с, при грозе порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +3,+8 ºС, днем +23,+28 ºС.

В Ханты-Мансийске будет переменная облачность с прояснениями. Синоптики обещают ночью кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха днем составит +24, +26 градусов.

В Сургуте наступит пасмурный день, небольшой дождь. Ветер северо-западный 6-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +17 +19 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется дождь. Ветер западный 7-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +18, +19 градусов.

На Руси этот день называли «Самсон Сеногной». По погоде отмечали: если на Петров день дождь, то весь сенокос будет мокрый. В то же время смена погоды в течение одного дня, когда за дождем следует солнце, а затем снова дождь, сулила плодородие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Югре 12 июля: кратковременный дождь, гроза
В августе экс-мэру Сургута Дмитрию Попову огласят приговор
Причина таинственной гибели группы Дятлова стала лавина
Погода в Югре 11 июля: аномальная жара в Югре
Группа из 11 преступников сбывала наркотики в Нижневартовске и Нефтеюганске
Какие стимулирующие и поддерживающие выплаты предусмотрены для югорчан в период пандемии?
Четверть случаев коронавируса за сутки в Югре приходится на работников предприятий ТЭК
Дорожный ремонт в Ханты-Мансийске ведут в две смены
В аэропорту Урая нашли нарушения безопасности
За сутки в Югре при купании погибли три человека
В детских садах Ханты-Мансийска вновь заработали дежурные группы
Оперативные штабы в Сургуте и Когалыме с 13 июля заработают по-новому
Югорчанина осудят за распространение фейков и мошенничество с пособием по безработице