Погода в Югре 12 июля: кратковременный дождь, гроза

12 Июль 2020 2020-07-12T06:36:57+03:00

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В Ханты-Мансийском автономном округе в воскресенье, 12 июля, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с, при грозе порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +3,+8 ºС, днем +23,+28 ºС.

В Ханты-Мансийске будет переменная облачность с прояснениями. Синоптики обещают ночью кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха днем составит +24, +26 градусов.

В Сургуте наступит пасмурный день, небольшой дождь. Ветер северо-западный 6-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +17 +19 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется дождь. Ветер западный 7-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +18, +19 градусов.

На Руси этот день называли «Самсон Сеногной». По погоде отмечали: если на Петров день дождь, то весь сенокос будет мокрый. В то же время смена погоды в течение одного дня, когда за дождем следует солнце, а затем снова дождь, сулила плодородие.

ИСТОЧНИК KP.RU