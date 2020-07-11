В августе экс-мэру Сургута Дмитрию Попову огласят приговор

11 Июль 2020 2020-07-11T17:06:01+03:00

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Приговор по делу бывшего главы Сургута Дмитрия Попова вынесут 17 августа. Об этом стало известно на последнем заседании по делу.

Напомним, бывшего мэра Сургута Дмитрия Попова обвиняют в злоупотреблении полномочиями – в растрате городского бюджета, речь идет о нескольких миллионах рублей. Сам Попов вины не признает. На последнем заседании экс-мэр выступил лично, а так же его адвокат.

Гособвинение запрашивает наказание в виде четырех лет условного заключения, сообщает muksun.fm. Свой вердикт судья озвучит 17 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU