2020-07-11T15:55:10+03:00
Общество

Причина таинственной гибели группы Дятлова стала лавина

Прокурорская проверка, которую инициировала «Комсомольская правда», завершена
Лина Орлова
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Зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. Фото: Фонд памяти группы ДятловаЗимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. Фото: Фонд памяти группы Дятлова
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Итоги прокурорской проверки озвучил эксперт-юрист Андрей Курьяков на пресс-конференции в редакции «Комсомольской правды». Он заявил, что микроклиматологи опровергли версию о том, что причиной гибели девяти туристов группы Дятлова на перевале в 1959 году стал ураган.

В тот год студенты Уральского политехнического института должны были совершить сложный поход по северу Свердловской области. Однако в пути группа погибла при загадочных обстоятельствах. С тех пор выдвигались десятки версий о произошедшем. «Комсомольская правда» создала специальный проект, где вы можете прочесть, что же на самом деле случилось со студентами.

Эксперт-юрист Андрей Курьяков назвал причину гибели туристов группы Дятлова в 1959 году. Он опроверг версию о сейсмических явлениях: никакой сейсмической активности в этом районе не было. Была также версия, что всю группу убил один из участников Семен Золотарёв. Однако ее также отсеяли.

– Версия лавины нашла полное подтверждение, но причиной гибели является не только она, – заключил Курьяков. – 1 февраля группа пыталась атаковать Холатчахль, но не смогла. Они обустроили лабаз – тайник, и начали налегке подъём на перевал, который тогда был безымянным. Экспертиза установила, что ветра тогда были в основном северо-западными, но 20% – было юго-западным. Оба ветра переносили снег. Когда группа шла по восточному склону Холатчахля, они зашли под снежный козырек. Они нашли ветровую тень. Но они не знали, что эту ветровую тень создал не рельеф местности, но именно накопившийся снег. Палатка была в 50 метрах от козырька, – рассказал Андрей Курьяков.

Курьяков восстановил цепь событий, описал действия, которые предприняли члены команды, чтобы спастись от лавины. Однако они оказываются тщетными. Причиной гибели большинства туристов стало переохлаждение, еще троих - сильные травмы, полученные при сходе лавины.

– Они до последнего боролись за жизнь, до последнего делали все, чтобы спаслась вся группа. Но в этих обстоятельствах шансов у них не было, – подчеркнул Курьяков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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