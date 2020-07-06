Житель Алтайского края потратил с чужой топливной карты в Югре кругленькую сумму
В дежурную часть межмуниципального отдела «Ханты-Мансийский» обратился сотрудник одной из транспортных компаний с заявлением о том, что произошло кража 330 тысяч рублей с «топливной» карты.
- Установлено, что упомянутая карта была утеряна сотрудником компании, - пояснили в пресс-службе УМВД по ХМАО.
Выяснилось, что 25-летний житель Алтайского края, который в момент утери находился на территории месторождения, присвоил карту себе.
- С конца июня по июль 2020 года молодой человек похитил около 7 тысяч литров на общую сумму 330 тысяч рублей. Похищенные горюче-смазочные материалы он продавал третьим лицам, а полученные деньги тратил на личные нужды, - уточнили стражи порядка.
Сейчас о данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Сейчас подозреваемый под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU