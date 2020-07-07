2020-07-07T05:00:49+03:00
Общество

Погода в Югре 7 июля: солнечный день

Температура днем поднимется до +33 градусов
Руслан Савинов
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Погода в Югре 7 июля: солнечный день. Фото: Савинов Руслан.Погода в Югре 7 июля: солнечный день. Фото: Савинов Руслан.
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В Ханты-Мансийском автономном округе во вторник, 7 июля, ожидается переменная облачность с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13, +18 градусов, днем +27, +32 градуса.

В Ханты-Мансийске будет переменная облачность с прояснениями. Синоптики обещают преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха днем составит +28, +30 градусов.

В Сургуте наступит солнечный день, небольшой дождь с грозой возможен в середине дня. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем составит +24 +26 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется весь день солнце. Ветер северо-западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха днем составит +24, +25 градусов.

На Руси этот день называли «Иван Купала». По погоде отмечали: если в Иванову ночь небо было звездным — ждали много грибов. Если выпадала сильная роса — это предвещало урожай огурцов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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