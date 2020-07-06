В Нижневартовске откроется библиотека нового поколения

6 Июль 2020 2020-07-06T12:47:58+03:00

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В городской библиотеке № 8 Нижневартовска в районе МЖК в двухэтажном здании создаются несколько залов, которые соответствуют потребностям горожан разных возрастов.

Так, на втором этаже в большом холле организуют зону коворкинга, где расположатся комфортные рабочие места с современными техническими возможностями. Также на втором этаже откроют зал отраслевой литературы, технопарк для подростков, зимний сад и арт-холл.

- Арт-холл станет новой площадкой для юных музыкантов. Этот зал библиотеки оснащен всем для проведения мини-концертов и других массовых мероприятий разнообразного формата, - пояснила начальник управления культуры администрации Нижневартовска Яна Гребнева.

Как рассказала директор «Бибилиотечно-информационной системы Ирина Ивлева, библиотека в этом районе была востребована всегда.

- Мы создаем первую в городе модельную библиотеку - это новое, креативное, современное место - заявила Ирина Воликовская.

Добавим, что открытие модельной библиотеки запланировано на осень.

ИСТОЧНИК KP.RU