Лучшего водителя определят в Нижневартовске

6 Июль 2020 2020-07-06T06:39:48+03:00

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Вартовчан приглашают принять участие в городском конкурсе «Лучший водитель Нижневартовска 2020 года». Мероприятие будет проходить с 13 июля по 21 сентября. Известно, что состязаться претенденты на победу будут в восьми номинациях.

- Предусмотрены следующие номинации: «Водитель автобуса большой вместимостью (длина до 12 м)», «Водитель автобуса малой вместимости (микроавтобусы более восьми посадочных мест)», «Водитель легкового такси», «Водитель личного транспорта», «Авто-леди», «Выпускник автошколы», «Инструктор автошколы», «Водитель мотоцикла», - уточняют организаторы конкурса.

Конкурс проводится департаментом ЖКХ администрации города. Заявки на участие от жителей и предприятий Нижневартовска принимаются с 13 по 22 июля по адресу: улица Омская, 4-А, кабинеты №109 и №113.

Итак, перечень документов, необходимых для участия в конкурсе, а также форма заявки, опубликованы на сайте органов местного самоуправления Нижневартовска в разделе «Информация для граждан», в подразделе «Транспорт и связи», в рубрике «Конкурсы профессионального мастерства».

- Учитывая эпидобстановку, вартовчан, при подаче документов, просят использовать средства индивидуальной защиты, - напоминают власти города.

Добавим, что дополнительную интересующую информацию о проведении конкурса возможно получить по телефону (3466) 27-17-08.

ИСТОЧНИК KP.RU