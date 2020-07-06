2020-07-06T05:01:32+03:00
Общество

Погода в Югре 6 июля: преимущественно без осадков

Температура днем поднимется до +30 градусов
Руслан Савинов
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Погода в Югре 6 июля: преимущественно без осадков. Фото: Савинов Руслан.Погода в Югре 6 июля: преимущественно без осадков. Фото: Савинов Руслан.
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Ханты-Мансийском автономном округе в понедельник, 6 июля, ожидается переменная облачность с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер южный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14, +19 градусов, днем +25, +30 градусов.

В Ханты-Мансийске будет переменная облачность с прояснениями. Синоптики обещают облачную погоду, без осадков. Ветер южный 3-8 м/с. Температура воздуха днем составит +27, +29 градусов.

В Сургуте наступит солнечный день. Ветер северо-западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха днем составит +21 +24 градуса.

В Нижневартовске прогнозируется весь день солнце. Ветер северо-западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха днем составит +23, +24 градусов.

На Руси этот день называли «Аграфена Купальница». По погоде отмечали: а Аграфену все жители деревни — и стар, и млад — купались в реках, мылись в банях, употребляя при этом разные травяные сборы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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