5 Июль 2020 2020-07-05T06:42:12+03:00

Погода в Югре 5 июля: солнечный день Фото: pixabay.com

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В Ханты-Мансийском автономном округе в воскресенье, 5 июля, ожидается переменная облачность с прояснениями. Ветер северо-западный 2-4 м/с. Температура воздуха ночью +12, +14 градусов, днем +22, +24 градуса.

В Ханты-Мансийске будет переменная облачность с прояснениями. Синоптики обещают солнечный день. Ветер северо-западный 1-2 м/с. Температура воздуха днем составит +22, +24 градуса.

В Сургуте наступит солнечный день. Ветер северо-западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха днем составит +22 +23 градуса.

В Нижневартовске прогнозируется облачный. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем составит +21, +23 градуса.

На Руси этот день называли «Евсеев день». По погоде отмечали: если шел дождь — это предвещало хороший урожай хлеба. Об этом же свидетельствовал и месяц, мерцающий вечером на небе.

ИСТОЧНИК KP.RU