Избирательные участки Югры закрылись для голосования

1 Июль 2020 2020-07-01T18:00:14+03:00

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Избирательные участки на территории ХМАО закрылись в 20.00 по местному времени. С этого момента начинается процедура вскрытия урн и подсчет голосов.

1 июля – основной день общероссийского голосования за внесение поправок в Конституцию РФ. Голосование за внесение поправок в Конституцию РФ в России началось 25 июня и проходило на нескольких площадках – на участках, придомовых территориях и на дому.

Последняя озвученная явка, по состоянию на 18.00 1 июля, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре проголосовали 683 201 человек, что составляет 59,62% от общего числа голосующих, зарегистрированных на территории Югры.

– Оправдал себя тот подход, который был применен избирательной системой, чтобы избежать скученности на участках для голосования. Значительная часть югорчан распределила свой поход на участки в предыдущие шесть дней голосования, - пояснил председатель Избирательной комиссии Югры Денис Корнеев.

По его словам, голосование проходило спокойно, жалоб на нарушения процесса голосования в Избирательную комиссию не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU