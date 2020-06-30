Погода в Югре 30 июня: кратковременный дождь
Ханты-Мансийском автономном округе во вторник, 30 июня, ожидается переменная облачность с прояснениями. В большинстве районов кратковременный дождь, в центральных районах округа сильный дождь, гроза. Ветер западный 5-10 м/с, в восточных районах округа порывы 15 - 17 м/с. Температура воздуха ночью +4, +9 градусов, днем +11, +16 градусов.
В Ханты-Мансийске будет переменная облачность с прояснениями. Синоптики обещают временами кратковременный дождь. Ветер северо-западный 5 - 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +13, +15 градусов.
В Сургуте наступит дождливый день. Ветер западный 5-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +12 +13 градусов.
В Нижневартовске прогнозируется облачный день, небольшой дождь. Ветер западный 5-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +13, +15 градусов.
На Руси этот день называли «Мануйло и Савелий». По погоде отмечали: яркая зарница предвещала хороший урожай, а вечерняя радуга — хорошую погоду. А вот багровый закат сулил сильный ветер и ненастье.
ИСТОЧНИК KP.RU