2020-06-29T14:30:21+03:00
Общество

Гроза и порывистый ветер придут в Югру 30 июня

Порывы могут достигать 17 метров в секунду
Руслан Савинов
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Гроза и порывистый ветер придут в Югру 30 июняГроза и порывистый ветер придут в Югру 30 июняФото: pixabay.com
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В ХМАО 30 июня ожидаются сильный дождь и гроза. По информации Ханты-Мансийского ЦГМС, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

- Температура воздуха ночью составит +4, +9 градусов, днем столбик термометра поднимется до +11, +14 градусов. Жителям города рекомендуется в случае усиления ветра соблюдать повышенные меры безопасности, - советуют специалисты.

Автомобилистам при такой погоде лучше не парковать транспорт вблизи деревьев и рекламных конструкций, временных ограждений.

Югорчан просят не стоять под балконами при сильном ветре, порывы ветра лучше переждать в помещении.

- Во время грозы не пользуйтесь электроприборами, - напоминают спасатели.

Особенно нужно быть внимательными при движении вблизи пешеходных переходов. Добавим, что при возникновении происшествий необходимо незамедлительно сообщать о случившемся по телефону 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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