Гроза и порывистый ветер придут в Югру 30 июня
В ХМАО 30 июня ожидаются сильный дождь и гроза. По информации Ханты-Мансийского ЦГМС, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.
- Температура воздуха ночью составит +4, +9 градусов, днем столбик термометра поднимется до +11, +14 градусов. Жителям города рекомендуется в случае усиления ветра соблюдать повышенные меры безопасности, - советуют специалисты.
Автомобилистам при такой погоде лучше не парковать транспорт вблизи деревьев и рекламных конструкций, временных ограждений.
Югорчан просят не стоять под балконами при сильном ветре, порывы ветра лучше переждать в помещении.
- Во время грозы не пользуйтесь электроприборами, - напоминают спасатели.
Особенно нужно быть внимательными при движении вблизи пешеходных переходов. Добавим, что при возникновении происшествий необходимо незамедлительно сообщать о случившемся по телефону 112.
ИСТОЧНИК KP.RU