18 Июнь 2020 2020-06-18T11:03:30+03:00

Руководителя управляющей компании в Югре наказали за неубранную надпись, рекламирующую наркотики Фото: pixabay.com

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Правоохранители Урая обнаружили на обшивке многоквартирного жилого дома рекламу продажи запрещенных веществ.

Напомним, согласно закону «О наркотических средствах и психотропных веществах» пропаганда наркотических и психотропных веществ, направленная на распространение сведений о местах их приобретения, запрещается.

- В адрес руководителя управляющей компании городская прокуратура внесла представление об устранении нарушений с требованием убрать со стены дома незаконную рекламу, - пояснили в прокуратуре ХМАО.

Известно, что виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Но главное: надпись с обшивки дома удалена.

ИСТОЧНИК KP.RU