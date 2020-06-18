Руководителя управляющей компании в Югре наказали за неубранную надпись, рекламирующую наркотики
Правоохранители Урая обнаружили на обшивке многоквартирного жилого дома рекламу продажи запрещенных веществ.
Напомним, согласно закону «О наркотических средствах и психотропных веществах» пропаганда наркотических и психотропных веществ, направленная на распространение сведений о местах их приобретения, запрещается.
- В адрес руководителя управляющей компании городская прокуратура внесла представление об устранении нарушений с требованием убрать со стены дома незаконную рекламу, - пояснили в прокуратуре ХМАО.
Известно, что виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Но главное: надпись с обшивки дома удалена.
ИСТОЧНИК KP.RU