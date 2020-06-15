В Нижневартовске появится граффити, посвященное медработникам

15 Июнь 2020 2020-06-15T11:20:53+03:00

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В Нижневартовске появятся стрит-арты в благодарность медикам. Граффити на «стене счастья» напротив роддома посвятят профессиональному празднику врачей и медсестер.

- Стрит-арты в поддержку медиков, которые борются с коронавирусом, появляются по всему миру. В России тоже во многих городах уже подхватили идею. В нашем городе мы хотим отметить не только тех, кто сейчас на передовой, но и поблагодарить всех тех, кто выбрал своей судьбой медицину и самоотверженно помогает людям, – поделилась председатель нижневартовского профсоюза работников здравоохранения Наталья Тарасова.

Как отмечает пресс-служба депздрава региона, объект выбран не случайно. Место находится в больничном городке в самом центре города во дворе трех медорганизаций: поликлиники, клинической больницы и клинического перинатального центра.

ИСТОЧНИК KP.RU