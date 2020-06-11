2020-06-11T09:47:56+03:00
Общество

Директор УК в Югре намеренно довела организацию до банкротства

Также женщина растратила часть средств ресурсоснабжающих компаний
Руслан Савинов
Поделиться:
Директор УК в Югре намеренно довела организацию до банкротстваДиректор УК в Югре намеренно довела организацию до банкротстваФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Правоохранители Лангепаса утвердили обвинение в отношении 53-летнего руководителя управляющей компании города. Мужчину обвиняют по статьям «Растрата с использованием служебного положения, в особо крупном размере», «Легализация преступных доходов» и «Преднамеренное банкротство».

- По данным следствия, директор УК распоряжалась по своему усмотрению деньгами от собственников жилья в качестве оплаты за коммуналку. Таким образом, она растратила более 15 млн рублей, которые было необходимо перечислить ресурсоснабжающим организациям, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Югры.

Кроме того, директор заключила заведомо убыточные сделки на сумму 17 млн рублей. УК не смогла удовлетворить требования кредиторов, что привело к банкротству.

Добавим, что уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Директор УК в Югре намеренно довела организацию до банкротства
В Нижневартовске автобус №12 поедет другим маршрутом
За пять месяцев 2020 года в семи муниципалитетах ХМАО снесли почти 450 балков
Мотоциклист погиб на трассе в Сургутском районе
На благоустройство Сургутского района потратят 165 млн рублей
Бывшего замначальника колонии в Сургуте осудят за кражу и злоупотребление полномочиями
Центр высоких биомедицинских технологий появится в Сургуте
Погода в Югре 11 июня: жара сохраняется
Трудовое лето для подростков Сургутского района состоится, несмотря на пандемию
К высадке цветов приступили в Нижневартовске
Лжесотрудник Пенсионного фонда похитил у югорчанина крупную сумму денег
«Стойбищную школу» запускают для учеников начальных классов Югры
Рядом с Югорском горит лес
Сургутский район вновь выбился в антилидеры списка по приросту числа заражений коронавирусом
Более двух тысяч краж с банковских карт произошло в ХМАО в 2020 году
Среди югорчан отметили резкий контраст: одни соблюдают строгую самоизоляцию, другие – отрицают меры
Житель Нефтеюганска незаконно хранил боеприпасы
Новый госпиталь Нижневартовска для пациентов с коронавирусом принял первых заболевших