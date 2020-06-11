11 Июнь 2020 2020-06-11T09:47:56+03:00

Директор УК в Югре намеренно довела организацию до банкротства Фото: pixabay.com

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Правоохранители Лангепаса утвердили обвинение в отношении 53-летнего руководителя управляющей компании города. Мужчину обвиняют по статьям «Растрата с использованием служебного положения, в особо крупном размере», «Легализация преступных доходов» и «Преднамеренное банкротство».

- По данным следствия, директор УК распоряжалась по своему усмотрению деньгами от собственников жилья в качестве оплаты за коммуналку. Таким образом, она растратила более 15 млн рублей, которые было необходимо перечислить ресурсоснабжающим организациям, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Югры.

Кроме того, директор заключила заведомо убыточные сделки на сумму 17 млн рублей. УК не смогла удовлетворить требования кредиторов, что привело к банкротству.

Добавим, что уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU