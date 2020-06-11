11 Июнь 2020 2020-06-11T08:06:07+03:00

Центр высоких биомедицинских технологий появится в Сургуте. Фото со страницы Вадима Шувалова в соцсети "ВКонтакте".

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В Сургуте продолжается работа по созданию научно-технического центра. Объект появится за Ледовым дворцом спорта, в пойме реки Обь. Сейчас заканчивается подготовка проектной документации.

- На 70 га земли должны вырасти новые университеты и колледжи, спортплощадки, лаборатории и инновационные промышленные компании. Здесь будет всё необходимое для развития нефтегазовой отрасли и арктических проектов России. Это в значительной степени увеличит инвестиционную привлекательность города. Появятся новые компании, а вместе с ними и рабочие места, - сообщил мэр города Вадим Шувалов.

Как отметил градоначальник, у него большой интерес вызывает Центр высоких биомедицинских технологий (ЦВБТ), строительство которого предполагается проектом НТЦ.

- До 2030 года уже расписаны все шаги по строительству этого объекта — он будет реализован одним из первых. Центр позволит решать передовые научные задачи, проводить актуальные исследования. Учёные смогут изучать вирусы, разрабатывать лекарства. Аналогов в России пока нет, - подвел итог Шувалов.

ИСТОЧНИК KP.RU