Губернатор ХМАО поздравила земляков с Днем соцработника

8 Июнь 2020 2020-06-08T09:26:35+03:00

Всего в регионе около 5000 работников социальных служб

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Сегодня, 8 июня, отмечается профессиональныи праздник специалистов социальных служб.

- Сердечно поздравляю ветеранов и деи ствующих соцработников - пять тысяч человек, - адресовала поздравления представителям профессии в своем инстаграм-аккаунте глава региона Наталья Комарова.

Губернатор ХМАО привела в пример одного из соцработников, которую она знает уже несколько лет:

- С Евгениеи Варламовои я познакомилась в 2017 году на встрече в школе №29 Нижневартовска. Обсуждали с представителями общественности вопросы организации инклюзивного образования. В Центре социальных выплат Евгения работает пять лет, у нее III группа инвалидности. Получает социальную помощь сама, помогает получить ее другим. Говорит, даже одно «спасибо» мотивирует на целыи рабочии день. Соглашусь - востребованность - сильная мотивация, - сообщает Наталья Комарова.

Добавим, что сегодня также пройдет онлайн-встреча главы Югры с профессионалами социальнои службы региона.

ИСТОЧНИК KP.RU