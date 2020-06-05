Строительство дамбы в Приобье идет с опережением графика

5 Июнь 2020 2020-06-05T15:48:06+03:00

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Руководитель Природнадзора Югры Сергей Пикунов и глава Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа Анна Куташова проинспектировали ход строительства дамбы в поселке городского типа Приобье.

- Работы ведутся в полном соответствии с утвержденной проектной документацией и с опережением графика. Работы уже выполнены более чем на 80 процентов, - пояснили в пресс-службе регионального Природнадзора.

Сообщается, что строительство дамбы вызывает живой интерес населения, а также высказываются предложения по дальнейшему благоустройству и использованию этой территории.

ИСТОЧНИК KP.RU