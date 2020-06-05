2020-06-05T08:57:08+03:00
Общество

ДТП в Ханты-Мансийском районе: шесть пострадавших

Всего за сутки случилось 10 аварий
Руслан Савинов
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ДТП в Ханты-Мансийском районе: шесть пострадавших. Фото ГИБДД по ХМАО.ДТП в Ханты-Мансийском районе: шесть пострадавших. Фото ГИБДД по ХМАО.
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На территории ХМАО накануне, 4 июня, десять человек получили травмы, в том числе несовершеннолетний велосипедист, в трех дорожно-транспортных происшествиях.

Так, в 2:00 в Ханты-Мансийском районе на 239 км автодороги «Лянтор – Карымкары» 50-летний водитель за рулем «ГАЗ», по предварительным данным, не справился с управлением и допустил съезд с дороги в левый придорожный кювет с последующим опрокидыванием.

- В результате аварии шесть пассажиров получили телесные повреждения, - сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Кроме того, в Югре сотрудники ГИБДД задержали 12 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, трех – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 26 водителей привлечены к ответственности, 23 – за нарушение требований к перевозке детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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