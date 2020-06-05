ДТП в Ханты-Мансийском районе: шесть пострадавших
На территории ХМАО накануне, 4 июня, десять человек получили травмы, в том числе несовершеннолетний велосипедист, в трех дорожно-транспортных происшествиях.
Так, в 2:00 в Ханты-Мансийском районе на 239 км автодороги «Лянтор – Карымкары» 50-летний водитель за рулем «ГАЗ», по предварительным данным, не справился с управлением и допустил съезд с дороги в левый придорожный кювет с последующим опрокидыванием.
- В результате аварии шесть пассажиров получили телесные повреждения, - сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Кроме того, в Югре сотрудники ГИБДД задержали 12 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, трех – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 26 водителей привлечены к ответственности, 23 – за нарушение требований к перевозке детей.
ИСТОЧНИК KP.RU