Серийный грабитель дачных домов задержан в Югре
В полицию Мегиона поступили сообщения о кражах из дачных домов в одном районе на берегу реки Мега.
- Как рассказала владелица одного из домов, рано утром она приехала на свой участок и обнаружила, что двери во все постройки на участке распахнуты, повсюду были разбросаны вещи. Из дома пропала часть имущества, - сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.
Известно, что в ходе розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого: им оказался 22-летний вартовчанин, не работающий, ранее судимый за подобное преступление.
Отмечается, что украденное югорчанин сдавал в комиссионку по документам знакомых. Общая сумма ущерба - около 90 тысяч рублей.
Добавим, что в отношении подозреваемого возбуждены пять уголовных дел статье «Кража». Ему грозит до шести лет лишения свободы.
Серийный грабитель дачных домов задержан в Югре.
ИСТОЧНИК KP.RU