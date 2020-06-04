2020-06-04T12:13:42+03:00
Происшествия

Серийный грабитель дачных домов задержан в Югре

Преступником оказался безработный молодой человек
Руслан Савинов
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Серийный грабитель дачных домов задержан в ЮгреСерийный грабитель дачных домов задержан в Югре
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В полицию Мегиона поступили сообщения о кражах из дачных домов в одном районе на берегу реки Мега.

- Как рассказала владелица одного из домов, рано утром она приехала на свой участок и обнаружила, что двери во все постройки на участке распахнуты, повсюду были разбросаны вещи. Из дома пропала часть имущества, - сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Известно, что в ходе розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого: им оказался 22-летний вартовчанин, не работающий, ранее судимый за подобное преступление.

Отмечается, что украденное югорчанин сдавал в комиссионку по документам знакомых. Общая сумма ущерба - около 90 тысяч рублей.

Добавим, что в отношении подозреваемого возбуждены пять уголовных дел статье «Кража». Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Серийный грабитель дачных домов задержан в Югре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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