4 Июнь 2020 2020-06-04T12:13:42+03:00

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В полицию Мегиона поступили сообщения о кражах из дачных домов в одном районе на берегу реки Мега.

- Как рассказала владелица одного из домов, рано утром она приехала на свой участок и обнаружила, что двери во все постройки на участке распахнуты, повсюду были разбросаны вещи. Из дома пропала часть имущества, - сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Известно, что в ходе розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого: им оказался 22-летний вартовчанин, не работающий, ранее судимый за подобное преступление.

Отмечается, что украденное югорчанин сдавал в комиссионку по документам знакомых. Общая сумма ущерба - около 90 тысяч рублей.

Добавим, что в отношении подозреваемого возбуждены пять уголовных дел статье «Кража». Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/783062" frameborder="0"></iframe> Серийный грабитель дачных домов задержан в Югре.

ИСТОЧНИК KP.RU