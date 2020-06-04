4 Июнь 2020 2020-06-04T10:50:28+03:00

Культурная онлайн-программа на 4 июня для югорчан на самоизоляции Фото: pixabay.com

Музеи ждут своих посетителей в онлайн-пространстве

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Используйте время дома на самоизоляции с пользой: небольшой дайджест онлайн-мероприятий для любителей культурного отдыха. Обогатите себя настоящими, вечными знаниями из мира литературы и искусства.

1. Малиновская библиотека. Что: Онлайн-викторина «Пир для сладкоежек». Когда: в течение дня. Где.

2. Нижневартовский театр юного зрителя. Что: Инклюзивный проект «Мы хрупкие?!». Когда: 4 июня 14.00. Где.

3. Сургутская филармония. Что: VII Международного фестиваля искусств «60 параллель». Концертная программа «Rock & Rococo: классический баттл». Лауреат всероссийских и международных конкурсов Денис Шаповалов, виолончель, Москва и Симфонический оркестр Сургутской филармонии. Когда: 4 июня 18.00. Где.

4. Ханты-Мансийский театр кукол. Что: «Сказки из Теремка»: русские народные сказки на ночь от актрисы Светланы Крюковой. Когда: 4 июня 20.00. Где.

ИСТОЧНИК KP.RU