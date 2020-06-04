2020-06-04T10:23:58+03:00
Общество

Регистрацию автомобилей и часть услуг в сфере строительства переведут в онлайн в ХМАО

Об этом стало известно от главы региона
Руслан Савинов
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Регистрацию автомобилей и часть услуг в сфере строительства переведут в онлайн в ХМАОРегистрацию автомобилей и часть услуг в сфере строительства переведут в онлайн в ХМАОФото: pixabay.com
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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в прямом эфире в своем аккаунте в соцсети «Инстаграм» в очередной раз ответила на вопросы югорчан. Часть обсуждения была посвящена цифровизации.

- Большой опыт по цифровизации приобрели в регионе в короткий срок: за последние два месяца более 800 тысяч заявлений поступило от югорчан для получения муниципальных и региональных услуг онлайн, - сообщила Наталья Комарова.

Она также пояснила, что в регионе планируется перевести и другие услуги в режим онлайн, среди которых, например, регистрация автомобилей и услуги в сфере строительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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