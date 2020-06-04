2020-06-04T09:40:05+03:00
Происшествия

Лжеработница пенсионного фонда объявились в ХМАО

«Вам полагается выплата»: югорчанина лишили 20 тысяч рублей
Руслан Савинов
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Лжеработница пенсионного фонда объявились в ХМАОЛжеработница пенсионного фонда объявились в ХМАОФото: pixabay.com
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В полицию Белоярского района обратился 50-летний местный житель с заявлением о том, что неизвестная обманом выманила у него 20 тысяч рублей.

- Заявителю на мобильный позвонила девушка и представилась работником Ханты-Мансийского пенсионного фонда. Звонившая сообщила, что мужчине полагается допвыплата 39 тысяч рублей. На вопрос заявителя: «За что?», девушка ответила: «За не прерывный стаж работы более 15 лет», - рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Отмечается, что лжеработник пенсионного фонда обращалась к заявителю по имени и отчеству, назвала паспортные данные, адрес проживания и место работы. Далее пострадавший неосмотрительно продиктовал ей, в том числе и код безопасности от банка, который пришел в смс.

Сейчас по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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