Югорчане отметили всемирный день бега

3 Июнь 2020 2020-06-03T15:37:16+03:00

Напомним, что пока утренние пробежки можно совершать лишь в одиночку

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Всемирный день бега отмечают 3 июня. Об этом напомнили в пресс-службе «ЮграМегаСпорт».

- Сегодня мы празднуем бег, который полюбился людям всех возрастов во всех уголках мира. Соревнования под эгидой АУ «ЮграМегаСпорт» сложно представить без бега. Наши участники бегали по стадиону Югра-Атлетикс на соревнованиях по легкой атлетике, бегали по биатлонному стадиону, соревнуясь в биатлоне и даже лыжных гонках, бегали по центру города на соревнованиях по спортивному ориентированию, бегали в дождь и снег. И, конечно, все мы выходили на старт Кросса Нации, - напоминают спортсменам.

Добавим, что югорчанам можно бегать даже в режиме повышенной готовности в регионе, но в одиночку.

ИСТОЧНИК KP.RU