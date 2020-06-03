Доноры ХМАО покажут в челлендже, что у них есть «Золотое сердце»
В преддверии Международного дня донора, отмечаемого 14 июня, окружная служба крови ХМАО запустила челлендж «Золотое сердце», чтобы показать, как помощь и взаимовыручка переходит от одного человека другому.
- Донору нужно записать короткий горизонтальный ролик, как сделали это работники станции переливания крови на видео-примере. Сердце может быть абсолютно любого формата – игрушка, рисунок, аппликация - все, на что хватит изобретательности и фантазии донора, - пояснили в пресс-службе департамента здравоохранения Югры.
Видео нужно отправить на электронную почту до 11 июня. Добавим, что готовый челлендж будет опубликован 14 июня в «Инстаграме» станции переливания крови ХМАО.
ИСТОЧНИК KP.RU