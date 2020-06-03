3 Июнь 2020 2020-06-03T13:22:42+03:00

Доноры ХМАО покажут в челлендже, что у них есть «Золотое сердце». Фото депздрава Югры.

Ролик для участия в акции нужно отправить до 11 июня

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В преддверии Международного дня донора, отмечаемого 14 июня, окружная служба крови ХМАО запустила челлендж «Золотое сердце», чтобы показать, как помощь и взаимовыручка переходит от одного человека другому.

- Донору нужно записать короткий горизонтальный ролик, как сделали это работники станции переливания крови на видео-примере. Сердце может быть абсолютно любого формата – игрушка, рисунок, аппликация - все, на что хватит изобретательности и фантазии донора, - пояснили в пресс-службе департамента здравоохранения Югры.

Видео нужно отправить на электронную почту до 11 июня. Добавим, что готовый челлендж будет опубликован 14 июня в «Инстаграме» станции переливания крови ХМАО.

ИСТОЧНИК KP.RU