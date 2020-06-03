2020-06-03T13:15:07+03:00
Происшествия

Два ДТП произошло в Югре из-за лосей на трассе

За последние недели животные часто выходили на проезжую часть
Руслан Савинов
Поделиться:
Два ДТП произошло в Югре из-за лосей на трассе. Фото ГИБДД по ХМАО.Два ДТП произошло в Югре из-за лосей на трассе. Фото ГИБДД по ХМАО.
Изменить размер текста:

На 408 километре автодороги «Югра» минувшей ночью 42-летний водитель за рулем «Тойота Фортуна», не учел безопасную скорость движения и допустил наезд на дикое лося. Водитель не пострадал - животное погибло. Авто причинен материальный ущерб.

- За последние две недели в Советском районе зафиксировали вторую автоаварию с участием дикого животного. Конец весны и начало лета – потенциально опасные для водителей месяцы: в это время в лесах расселяется молодняк, и животные часто оказываются на дороге, - сообщили сотрудники ГИБДД.

Автоинспекторы напоминают, что необходимо быть предельно внимательным при проезде зоны действия знака «Дикие животные».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Югорчане отметили всемирный день бега
Доноры ХМАО покажут в челлендже, что у них есть «Золотое сердце»
Два ДТП произошло в Югре из-за лосей на трассе
Члена группировки наркоторговцев задержали в Нефтеюганске
К ремонту дорог приступили в Когалыме
В Сургутском районе вновь масштабный прирост заражения коронавирусом
Власти ХМАО: «Югра еще не вышла на пик заболеваемости»
Мэр Сургута раскритиковал нарушителей режима самоизоляции: «И чего мы добиваемся?»
Два ножа и табуретка: сургутянка чудом осталась жива после того, как на нее напал муж-ревнивец
Культурная онлайн-программа на 3 июня для югорчан на самоизоляции
Мотоциклист в Югре врезался в автомобиль
Югорчанин с приятелями незаконно выловил пять тонн рыбы
Какие именно подарки выпускникам приготовили власти Югры?
Погода в Югре 3 июня: небольшое похолодание
Дизайнер из Ханты-Мансийска разработала логотип для конкурса имени Эдуарда Успенского
Продавец в Нижневартовске неоднократно продавала алкоголь детям