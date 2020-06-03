3 Июнь 2020 2020-06-03T13:15:07+03:00

Два ДТП произошло в Югре из-за лосей на трассе. Фото ГИБДД по ХМАО.

За последние недели животные часто выходили на проезжую часть

Изменить размер текста: A A

На 408 километре автодороги «Югра» минувшей ночью 42-летний водитель за рулем «Тойота Фортуна», не учел безопасную скорость движения и допустил наезд на дикое лося. Водитель не пострадал - животное погибло. Авто причинен материальный ущерб.

- За последние две недели в Советском районе зафиксировали вторую автоаварию с участием дикого животного. Конец весны и начало лета – потенциально опасные для водителей месяцы: в это время в лесах расселяется молодняк, и животные часто оказываются на дороге, - сообщили сотрудники ГИБДД.

Автоинспекторы напоминают, что необходимо быть предельно внимательным при проезде зоны действия знака «Дикие животные».

ИСТОЧНИК KP.RU