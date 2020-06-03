Члена группировки наркоторговцев задержали в Нефтеюганске
Правоохранителями Нефтеюганска утверждено обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Мужчину обвиняют по статьям «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в составе организованной группы, в крупном размере, с использованием интернета» и «Склонение к потреблению наркотических средств».
Установлено, что с апреля 2019 года по январь 2020 года злоумышленник продавал через тайники-закладки «синтетику». При попытке реализовать очередную партию был задержан полицейскими.
Кроме того, в ноябре 2019 года обвиняемый уговорил знакомого употребить с ним наркотики.
Сейчас мужчина заключен под стражу. Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до 15 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU