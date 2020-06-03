2020-06-03T13:09:15+03:00
Происшествия

Члена группировки наркоторговцев задержали в Нефтеюганске

Мужчина заключен под стражу
Руслан Савинов
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Члена группировки наркоторговцев задержали в НефтеюганскеЧлена группировки наркоторговцев задержали в НефтеюганскеФото: pixabay.com
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Правоохранителями Нефтеюганска утверждено обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Мужчину обвиняют по статьям «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в составе организованной группы, в крупном размере, с использованием интернета» и «Склонение к потреблению наркотических средств».

Установлено, что с апреля 2019 года по январь 2020 года злоумышленник продавал через тайники-закладки «синтетику». При попытке реализовать очередную партию был задержан полицейскими.

Кроме того, в ноябре 2019 года обвиняемый уговорил знакомого употребить с ним наркотики.

Сейчас мужчина заключен под стражу. Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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