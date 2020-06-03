2020-06-03T12:58:48+03:00
Общество

К ремонту дорог приступили в Когалыме

Работы завершат к концу июля
Руслан Савинов
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К ремонту дорог приступили в Когалыме. Фото администрации города.К ремонту дорог приступили в Когалыме. Фото администрации города.
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Сегодня, 3 июня, дорожники Когалыма приступили к фрезерованию старого дорожного полотна по улице Мира, на участке от пересечения улиц Мира – Степана Повха до пересечения улиц Мира – Молодежная.

- В этом дорожно-строительном сезоне будут отремонтированы еще несколько участков автодорог: улица Ленинградская – от пересечения улиц Ленинградская – Прибалтийская до пересечения улиц Ленинградская – Бакинская – Сибирская – проезд Сопочинского, улица Молодежная – от пересечения улиц Молодежная – Ленинградская до въезда к МКД, расположенного по улице Ленинградская, д.2, - рассказали в управлении капитального строительства Когалыма.

Также приведут в порядок улицу Сибирскую – от пересечения улиц Ленинградская – Бакинская – Сибирская – проезд Сопочинского до кольцевой развязки улиц Сибирская – Степана Повха – проспект Шмидта и улицу Мира (2 – й участок) – от пересечения улиц Мира –

Добавим, что все работы планируют завершить до 31 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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