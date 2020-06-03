2020-06-03T10:13:18+03:00
Общество

Власти ХМАО: «Югра еще не вышла на пик заболеваемости»

Об этом стало известно на заседании оперштаба
Руслан Савинов
Поделиться:
Власти ХМАО: «Югра еще не вышла на пик заболеваемости». Фото правительства региона.Власти ХМАО: «Югра еще не вышла на пик заболеваемости». Фото правительства региона.
Изменить размер текста:

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова провела очередное заседание оперативного регионального штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, где подробно рассказала о ходе борьбы с инфекцией.

- Югра еще не вышла на пик заболеваемости COVID-19. Регистрируемая недельная заболеваемость внебольничными пневмониями в округе выше средних значений за три предыдущих года, - заявила Наталья Комарова.

Она также добавила, что в регионе развернуто около двух тысяч коек в инфекционных госпиталях: занято чуть более 1200 из них.

Кроме того, глава округа от имени всех югорчан поблагодарила медиков за самоотверженность, самоотдачу и профессионализм.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Члена группировки наркоторговцев задержали в Нефтеюганске
К ремонту дорог приступили в Когалыме
В Сургутском районе вновь масштабный прирост заражения коронавирусом
Власти ХМАО: «Югра еще не вышла на пик заболеваемости»
Мэр Сургута раскритиковал нарушителей режима самоизоляции: «И чего мы добиваемся?»
Два ножа и табуретка: сургутянка чудом осталась жива после того, как на нее напал муж-ревнивец
Культурная онлайн-программа на 3 июня для югорчан на самоизоляции
Мотоциклист в Югре врезался в автомобиль
Югорчанин с приятелями незаконно выловил пять тонн рыбы
Какие именно подарки выпускникам приготовили власти Югры?
Погода в Югре 3 июня: небольшое похолодание
Дизайнер из Ханты-Мансийска разработала логотип для конкурса имени Эдуарда Успенского
Продавец в Нижневартовске неоднократно продавала алкоголь детям