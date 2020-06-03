Власти ХМАО: «Югра еще не вышла на пик заболеваемости»
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова провела очередное заседание оперативного регионального штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, где подробно рассказала о ходе борьбы с инфекцией.
- Югра еще не вышла на пик заболеваемости COVID-19. Регистрируемая недельная заболеваемость внебольничными пневмониями в округе выше средних значений за три предыдущих года, - заявила Наталья Комарова.
Она также добавила, что в регионе развернуто около двух тысяч коек в инфекционных госпиталях: занято чуть более 1200 из них.
Кроме того, глава округа от имени всех югорчан поблагодарила медиков за самоотверженность, самоотдачу и профессионализм.
ИСТОЧНИК KP.RU