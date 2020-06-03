3 Июнь 2020 2020-06-03T10:13:18+03:00

Власти ХМАО: «Югра еще не вышла на пик заболеваемости». Фото правительства региона.

Об этом стало известно на заседании оперштаба

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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова провела очередное заседание оперативного регионального штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, где подробно рассказала о ходе борьбы с инфекцией.

- Югра еще не вышла на пик заболеваемости COVID-19. Регистрируемая недельная заболеваемость внебольничными пневмониями в округе выше средних значений за три предыдущих года, - заявила Наталья Комарова.

Она также добавила, что в регионе развернуто около двух тысяч коек в инфекционных госпиталях: занято чуть более 1200 из них.

Кроме того, глава округа от имени всех югорчан поблагодарила медиков за самоотверженность, самоотдачу и профессионализм.

ИСТОЧНИК KP.RU