2020-06-03T09:58:59+03:00
Происшествия

Два ножа и табуретка: сургутянка чудом осталась жива после того, как на нее напал муж-ревнивец

Злоумышленника отправили в места лишения свободы
Руслан Савинов
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Два ножа и табуретка: сургутянка чудом осталась жива после того, как на нее напал муж-ревнивецДва ножа и табуретка: сургутянка чудом осталась жива после того, как на нее напал муж-ревнивецФото: pixabay.com
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Суд Сургута вынес приговор в отношении 34-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным по статье «Покушение на убийство».

- Суд установил, что в мае 2019 года мужчина в своем магазине из ревности набросился на супругу и начал наносить ей множественные удары ножом. После того как клинок ножа обломился, ревнивец схватил второй нож и продолжил им наносить колото-резаные раны женщине до тех пор, пока лезвие второго ножа не сломалось, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.

Далее злоумышленник схватил табурет и нанес им несколько ударов по супруге, лежавшей без движения на полу. Благодаря медпомощи жизнь женщины чудом спасли.

Добавим, что суд признал мужчину виновным, теперь ему предстоит провести пять лет в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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