3 Июнь 2020 2020-06-03T09:58:59+03:00

Два ножа и табуретка: сургутянка чудом осталась жива после того, как на нее напал муж-ревнивец Фото: pixabay.com

Изменить размер текста: A A

Суд Сургута вынес приговор в отношении 34-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным по статье «Покушение на убийство».

- Суд установил, что в мае 2019 года мужчина в своем магазине из ревности набросился на супругу и начал наносить ей множественные удары ножом. После того как клинок ножа обломился, ревнивец схватил второй нож и продолжил им наносить колото-резаные раны женщине до тех пор, пока лезвие второго ножа не сломалось, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.

Далее злоумышленник схватил табурет и нанес им несколько ударов по супруге, лежавшей без движения на полу. Благодаря медпомощи жизнь женщины чудом спасли.

Добавим, что суд признал мужчину виновным, теперь ему предстоит провести пять лет в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU