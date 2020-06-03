3 Июнь 2020 2020-06-03T09:52:06+03:00

Культурная онлайн-программа на 3 июня для югорчан на самоизоляции Фото: pixabay.com

Музеи ждут своих посетителей в онлайн-пространстве

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Используйте время дома на самоизоляции с пользой: небольшой дайджест онлайн-мероприятий для любителей культурного отдыха. Обогатите себя настоящими, вечными знаниями из мира литературы и искусства.

1. Зеленоборская библиотека. Что: Литературный марафон «Читаем Пушкина». Когда: в течение дня. Где.

2. Музей Природы и Человека Ханты-Мансийск. Что: Видеосюжет о водоплавающих птицах Югры в рамках экологической акции «Спасти и сохранить». Когда: 3 июня 8.00. Где.

3. Городской культурный центр Сургут. Что: Онлайн курс «Основы битбокса». Когда: 3 июня 12.00. Где.

4. Сургутская филармония. Что: Концертная программа «Голливуд». Концертный оркестр духовых инструментов «Сургут Экспресс-Бэнд» под управлением заслуженного деятеля культуры ХМАО-Югры Татьяны Саниной. Когда: 3 июня 18.00. Где.

ИСТОЧНИК KP.RU