Мотоциклист в Югре врезался в автомобиль
На территории ХМАО четыре человека получили травмы, в том числе несовершеннолетний велосипедист, в четырех дорожно-транспортных происшествиях.
Так, в 16:00 на перекрестке улиц Киевская – Рюмина в городе Советский 37-летний мужчина на мотоцикле «Сузуки», по предварительным данным, в нарушение ПДД начал «обгон»,
- В результате мотоциклист допустил столкновение с автомобиль «ГАЗ». Водитель мотоцикла получил телесные повреждения
Кроме того, в регионе сотрудники Госавтоинспекции задержали за сутки семь водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, двух – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 22 водителя привлечены к ответственности, 26 – за нарушение требований к перевозке детей.
ИСТОЧНИК KP.RU