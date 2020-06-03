2020-06-03T09:28:00+03:00
Происшествия

Мотоциклист в Югре врезался в автомобиль

Всего за сутки случилось 4 ДТП
Руслан Савинов
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Мотоциклист в Югре врезался в автомобиль. Фото ГИБДД по ХМАО.Мотоциклист в Югре врезался в автомобиль. Фото ГИБДД по ХМАО.
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На территории ХМАО четыре человека получили травмы, в том числе несовершеннолетний велосипедист, в четырех дорожно-транспортных происшествиях.

Так, в 16:00 на перекрестке улиц Киевская – Рюмина в городе Советский 37-летний мужчина на мотоцикле «Сузуки», по предварительным данным, в нарушение ПДД начал «обгон»,

- В результате мотоциклист допустил столкновение с автомобиль «ГАЗ». Водитель мотоцикла получил телесные повреждения

Кроме того, в регионе сотрудники Госавтоинспекции задержали за сутки семь водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, двух – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 22 водителя привлечены к ответственности, 26 – за нарушение требований к перевозке детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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