2020-06-03T08:12:52+03:00
Происшествия

Югорчанин с приятелями незаконно выловил пять тонн рыбы

Уголовное дело направлено в суд
Руслан Савинов
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Югорчанин с приятелями незаконно выловил пять тонн рыбыЮгорчанин с приятелями незаконно выловил пять тонн рыбыФото: pixabay.com
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В ХМАО 46-летнего жителя п.г.т. Игрим Березовского района обвиняют в совершении преступления по статье «Незаконная добыча биоресурсов с применением самоходного транспортного плавающего средства, запрещенных орудий лова, в местах нереста и на миграционных путях к ним, совершенная группой лиц по предварительному сговору, причинившая особо крупный ущерб».

- По данным следствия, в сентябре 2019 года злоумышленник вместе с шестью приятелями на реке Северная Сосьва в Березовском районе осуществили незаконный вылов рыбы сиговых и частиковых пород, всего более 35 тысяч. экземпляров весом почти 5 т., - пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Известно, что причиненный водным биологическим ресурсам ущерб - более 19,5 млн. рублей. Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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