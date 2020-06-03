Какие именно подарки выпускникам приготовили власти Югры?

3 Июнь 2020 2020-06-03T08:07:54+03:00

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова на очередном заседании регионального оперативного штаба подробно рассказала о подарках выпускникам.

- Решение правительства региона — предоставление единовременной денежной выплаты семьям, имеющим детей, родившихся в период с 28 мая 2002 года по 10 мая 2004 года в размере 3 000 рублей на семью. И второе – подарки выпускникам, прошедшим в 2020 году государственную итоговую аттестацию по госпрограммам среднего общего образования, включающие денежную выплату в размере 5000 рублей, - пояснила Наталья Комарова.

Кроме того, она отдельно обратилась к выпускникам по поводу эпидситуации в регионе:

- Прошу вас, уважаемые выпускники, соблюдать все правила которые установлены в целях вашей безопасности. Всех югорчан еще раз об этом прошу. Есть конкретные мотивы и аргумент – мы все одна семья. Только если состояние эпидситуации в нашем регионе будет соответствовать показателям третьего этапа снятия ограничений мы сможем провести очные выпускные балы. Нам решать.

ИСТОЧНИК KP.RU